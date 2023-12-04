4 أفلام تتذيل إيرادات دور العرض السينمائية.. «البعبع» آخر القائمة

على الرغم من المنافسة القوية التي تشهدها دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة إلا أن هناك عددا من الأفلام تشهد ضعفًا في الإيرادات خلال هذه الأيام.

أفلام تتذيل الإيرادات

فمن بين الأفلام التي حققت ضعفا في الإيرادات يوم أمس السبت الموافق 2 ديسمبر هو فيلم حسن المصري الذي حقق إيرادات بلغت 4,173 ألف جنيه فقط لا غير، وذلك حسبما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وحقق يوم الجمعة الماضية الموافق 1 ديسمبر إيرادات بلغت 7,703 آلاف جنيه فقط لا غير، ويوم الخميس الماضي الموافق 30 نوفمبر حقق 3,217 آلاف حنيه، والذي يقدمه أحمد حاتم ودياموند عبود وفريال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وهناك أيضا فيلم أولاد حريم كريم الذي حقق إيرادات بلغت 4,288 آلاف جنيه فقط لا غير، وحقق يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر إيرادات بلغت 5,476 آلاف جنيه فقط لا غير، ويوم الخميس الموافق 30 نوفمبر حقق 2,684 آلاف فقط لا غير، ويشارك فيه كل من مصطفى قمر وعلا غانم وبشرى وعدد آخر من الفنانين.

ومعهم فيلم بيت الروبي الذي حقق إيرادات بلغت 3,049 آلاف جنيه فقط لا غير، وحقق يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر إيرادات بلغت 3,081 آلاف جنيه فقط لا غير، ويوم الخميس الموافق 30 نوفمبر حقق 1,423 آلاف جنيه فقط لا غير، ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وعدد آخر من الفنانين.

أما الفيلم الذي تذيل القائمة فكان فيلم البعبع إذ حقق إيرادات يوم أمس بلغت 2,415 آلاف جنيه فقط لا غير، وكان قد حقق يوم الجمعة الماضية الموافق 1 ديسمبر إيرادات بلغت 6,473 آلاف جنيه، ويوم الخميس الماضي الموافق 30 نوفمبر حقق 2,572 آلاف جنيه، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين.