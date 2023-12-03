اجتماع موسع لتعليم نجع حمادي بقنا استعدادا لتجهيز المقار الانتخابية

قد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، بقاعة اجتماعات مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، اجتماعا موسعا، بمديري المدارس المخصصة كمقار انتخابية، ورؤساء الأقسام بديوان الإدارة، ومسؤولي المخازن والاستراحات، للوقوف على مدى جاهزيتها تلك المدارس لاستقبال مسؤولي اللجان الانتخابية، وتوفير ما يلزم من احتياجات وسبل الإعاشة، لتحقيق الراحة والهدوء، وتسهيل سير العملية الانتخابية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

إدارة نجع حمادي

وقال الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، علي أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تضم 54 مقرا انتخابيا بالمدارس التابعة للإدارة، مؤكدا أنه جرى مراجعة استعدادات تلك المدارس المتخذة كمقار انتخابية من خلال تشكيل مجموعات عمل تضمنت التوجيه المالي والإداري، والمتابعة وتقويم الأداء، والأمن، ورؤساء الأقسام، مع التشديد على اتخاذ اللازم نحو استكمال التجهيزات اللازمة التي تكفل سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، وتحقق الراحة لمسؤولي اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية

يذكر أن انتخابات الرئاسية، تنطلق داخل مصر، الأحد 10 من ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.