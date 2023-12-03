«التنسيقية»: المصريون في فنلندا شاركوا بانتخابات الرئاسة رافعين الأعلام والورود

تابعت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت الجمعة وانتهت اليوم.

وقالت الغرفة إن السفارة المصرية في فنلندا شهدت إقبالًا واسعًا من أعضاء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحرص أبناء الجالية المصرية على توثيق مشاركتهم في العرس الانتخابي من خلال التقاط الصور التذكارية، حاملين الأعلام المصرية والورود .

وأجريت العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.