«المصري للفكر»: المواطنون بالخارج أثبتوا حرصهم على التصويت حتى آخر يوم في الانتخابات

قالت الدكتورة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية التصويت للمصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية، بدأت مساء الخميس، حيث هناك توقيتات زمنية مختلفة والتي بدأت في نيوزيلندا وأستراليا، ودول شرق ووسط آسيا ثم الدول العربية، حيث آخر لجنة يتم إغلاقها هي في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض السفارات في أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى وجود إقبال كبير من المواطنين في سفارات دول الخليج على مدار الثلاثة أيام، وأن المصريين في الخارج أثبتوا انتماءهم والحرص على أداء واجبهم الوطني على مدار الثلاثة أيام تصويت.

مشاركة من الأسرة المصطحبة الأطفال

وأضافت حسن، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه رغم برودة الطقس في دول مختلفة كان هناك مشاركة من الأسرة المصطحبة الأطفال والمرأة وكبار السن وذوي الهمم حرصوا الحضور إلي المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى ظهور الشباب بشكل مكثف.

وعي المواطن المصري في أهمية استعادة الدولة الوطنية

وتابعت أنه في 2014 كانت أعلى نسبة مشاركة للمصريين في الخارج كان 318 ألف ناخب، حيث كانت بعد فترة حكم الإخوان، ما يعكس وعي المواطن المصري في أهمية استعادة الدولة الوطنية، بعدما شعر أن الدولة تُسرق منه، موضحة أن الفترة الماضية كان هناك أكثر من أزمة، وخاصة القضية الفلسطينية التي كان لها دور كبير في زيادة الوعي والانتماء والعودة لروح المشاركة مرة أخرى.