الجاليات القبطية: المصريون بالخارج يختتمون الانتخابات باحتفالات صاخبة

قال المستشار ميشيل فرج، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج لشؤون الجاليات المصريّة القبطية، إنّ اليوم الأخير بالعرس الانتخابي شهد نفس حماس اليوم الأول، وحرص الكثير من المصريين على التوافد إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

استقبال حافل من سفارة مصر بالرياض للناخبين

أضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية من المملكة العربية السعودية على راديو 9090، أنّ السفارة المصريّة بالرياض والقنصلية في جدة استقبلت المصريين بوجوه بشوشة على أنغام الأغاني الوطنية، مشيرًا إلى أنّ الناخبين نظموا احتفالية أمام السفارة والقنصلية بالأعلام والرقص على الأغاني، حاملين صور الرئيس السيسي، ومرددين هتافات «تحيا مصر».

فرحة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

وأوضح مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج لشؤون الجاليات المصرية القبطية، أنّ فرحة المصريين بالخارج من القلب، لافتًا إلى أنّ توافد الأطفال مع أسرهم يدل على حرص الأسر على غرس الوعي السياسي لدى الأطفال.