مها عبد الناصر: دور السفارات محوري في التعامل مع المصريين بالخارج

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قضية غزة تهم المصريين بشكلٍ عام، مشيرة إلى أننا ندعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

وأوضحت مها عبدالناصر، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر «قناة DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه يجب فتح قنوات اتصال واسعة بين السفارات والقنصليات مع المصريين بالخارج.

حملة المرشح فريد زهران أجرت لقاءات موسعة

وعن جولات المرشحين للانتخابات الرئاسية، قالت إن حملة المرشح فريد زهران أجرت لقاءات موسعة مع المواطنين، والمردود كان جيدًا، لافتة إلى أنه كانت هناك محاولات حثيثة للتواصل مع المصريين بالخارج؛ ولكن نحتاج المزيد، ودور السفارات والقنصليات محوري في التعامل مع المصريين بالخارج.