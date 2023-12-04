الشبورة تغلق 3 طرق بين المحافظات.. وهيئة الأرصاد: «أجلوا السفر»

تسببت الشبورة اليوم في إغلاق 3 طرق بين المحافظات أمام المسافرين، بعد انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات من خطورة تلك الظاهرة، ناصحةً المسافرين بتأجيل السفر إذا لم تكن هناك أهمية قصوى لحين انتهاء كثافة الشبورة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم، فضلًا عن الطرق التي أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاقها رسميًا بسبب تلك الظاهرة الجوية، وتوقعات الأرصاد حول حالة الشبورة غدا الثلاثاء.

حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم

وتسببت حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم في إغلاق 3، إذ أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق 3 طرق هي الإسكندرية الصحراوي، والطريق الإقليمي بالمنوفية، وطريق العلمين، أمام المسافرين بسبب كثافة الشبورة وانعدام الرؤية الأفقية على الطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها، بالسائقين وقائدي المركبات بالالتزام بتوجيهات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث وحفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

موعد انتهاء الشبورة اليوم

وفيما يخص موعد انتهاء الشبورة اليوم، فإنّه من المقرر أن تنتهي بتقدم الوقت وزيادة سطوع الشمس، بينما ما تزال الشبورة كثيفة حتى الآن على عدة طرق.

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ أماكن الشبورة اليوم تتضمن مختلف الطرق في محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

نصائح للقيادة الآمنة خلال الشبورة

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات بضرورة اتباع إرشادات المرور أثناء القيادة على الطرق خلال كثافة الشبورة والمتمثلة في الآتي:

- عدم السفر أو القيادة خلال فترة الضباب نهائيًا.

- القيادة ببطء وعدم السرعة أثناء كثافة الشبورة.

- استخدام كشافات الشبورة المائية وإضاءتها طوال القيادة الشبورة.

- ترك مسافة أمان كافية بين السيارة وباقي السيارات الأخرى على الطريق.

- استخدام مساحات الزجاج بصورة مستمرة لمحو آثار الشبورة من الزجاج.

- استخدام كلاكس السيارة بين الحين والآخر لتنبيه الآخرين بوجودك.

- ترك زجاج السيارة مفتوح قليلًا حتى لا يتكثف بخار الماء داخل السيارة ويتسبب في حجب الرؤية أيضًا.