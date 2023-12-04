«فرقة العمال المصرية» يواصل تصدره لقائمة الأكثر مبيعا لـ«القومي للترجمة»

تصدرت الطبعة العربية من كتاب «فرقة العمال المصرية» قائمة الأكثر مبيعًا للشهر الثاني على التوالي في المركز القومي للترجمة، وهو كتاب يروي قصة تأسيس فرقة العمال المصرية، التي تعد أول فرقة مسرحية مصرية جماهيرية، وأثرها الكبير في المسرح المصري والعربي.

الكتاب من تأليف كايل جون أندرسون، وترجمه إلى العربية شكري مجاهد ومحمد صلاح علي، وصدر عن المركز القومي للترجمة عام 2023.

يتناول الكتاب نشأة فرقة العمال المصرية، التي تأسست عام 1910 على يد مجموعة من العمال المصريين الذين كانوا يعملون في السكك الحديدية، وقد كان هدف الفرقة هو تقديم مسرح للجماهير الشعبية، وتناول القضايا الاجتماعية والسياسية التي كانت تشغل بالهم.

حققت الفرقة نجاحًا كبيرًا، وأصبحت من أهم الفرق المسرحية في مصر والعالم العربي، وقد قدمت العديد من المسرحيات التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد، مثل «السعد قادم والثورة والعدل».

ويرجع نجاح فرقة العمال المصرية إلى عدة عوامل، منها: اهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية، واستخدامها للغة العامية التي كانت قريبة من الجمهور، وأسلوبها التمثيلي الذي كان يعتمد على الواقعية والعفوية.

ويؤكد نجاح كتاب «فرقة العمال المصرية» للشهر الثاني على التوالي، على اهتمام القراء المصريين بالتاريخ الثقافي والمسرحي لمصر، ورغبتهم في التعرف على المزيد عن هذه الفترة المهمة من تاريخ المسرح المصري والعربي.