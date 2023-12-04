يصل إلى 9 آلاف جنيه شهريا.. عائد مرتفع للشهادات الثلاثية المتدرجة بالبنوك

تمثل الشهادات البنكية أحد أبرز وأشهر الطرق لادخار الأموال في الوقت الحالي، خاصة وأن البنوك العاملة في مصر توفر شهادات ادخارية بعائد تنافسي، يجعلها اختيار جيد للراغبين في ادخار أموالهم والحصول على عائد مالي جيد.

ويتيح البنك الأهلي المصري شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية، ذات العائد الشهري، بسعر عائد مرتفع وتنافسي، خاصة وأن سعر الفائدة يصل إلى 22%.

ووفق الموقع الخاص بالبنك الأهلي المصري، فإنه يتيح لعملائه الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتدرج، فخلال العام الأول للشهادة يكون قيمة العائد 22%، وخلال السنة الثانية يتدرج العائد ليكون 18%، أما السنة الثالثة وهي الأخيرة تكون نسبة العائد 16%، بعائد يصرف شهريا.

عائد 9 ألاف جنيه في الشهر خلال العام الأول

ففي حالة شراء الشهادة البيلاتينية الثلاثية المتدرجة بمبلغ قيمته 500 ألف جنيه فستكون فوائد الشهادة في العام الأول 9 آلاف جنيه في الشهر، وفي العام الثاني 7500 جنيه في الشهر، وخلال العام الثالث ستكون الفائدة قيمتها 6 ىلاف و666 جنيها.

ويمكن شراء الشهادة من بداية الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وكذلك الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ومثلها مثل باقي الشهادات لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.