قرارات جامعة جنوب الوادي في اجتماعها الأخير.. ترشيحات لجوائز وبروتوكولات تعاون

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس لجائزة النيل في العلوم الطبية لعام 2023، وكذلك ترشيح الدكتور محمد الخزامي عزيز استاذ نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الفيوم لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024.

قرارات مجلس جامعة جنوب الوادي

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على بروتوكول التعاون بين شركة جيمناى انتربرايز إفريقيا وجامعة جنوب الوادي، وعلى بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة «س» للثقافة والابداع متمثلة في هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وجامعة جنوب الوادي.

ووافق المجلس على عقد المؤتمر الثاني لمركز تعليم وأبحاث اللغات بتربية الغردقة بعنوان «تعليم وتعلم اللغات: التحديات والطموحات» وذلك خلال الفترة من 2- 3 مارس 2024، وعلى عقد مؤتمر كلية العلوم «المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة»، وذلك في الفترة من 29 - 31 يناير 2024، وعلى عقد كلية الطب البيطري مؤتمر شباب الباحثين تحت عنوان «الطب البيطري وتأثيراته.. التحديات والمخاطر على التنمية المستدامة»، وذلك في الفترة من 25 - 29 فبراير 2024.

المؤتمر السنوي للجمعية المصرية

كما وافق المجلس على عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار بعنوان «التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن» في نهاية شهر فبراير 2024، وكذلك على عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان في الفترة من 5 - 6 فبراير 2024 بمقر الجامعة بقنا.

ووافق المجلس على اعتماد لائحة وتوصيف برنامج الدبلوم المهني في جودة الخدمات الصحية بكلية الطب، وعلى استقبال طلاب كلية الطب والجراحة (المستوى الرابع) بجامعة المشرق بالسودان للتدريب بكلية الطب بالجامعة طبقاً لموافقة مجلس إدارة مركز التعليم الطبي المستمر وذلك بأقسام «العظام - الرمد - الأشعة - الطب الشرعي».