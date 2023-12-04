«المركز الثقافي القبطي»: العالم ينتظر اصطفاف الشعب المصري خلف رئيسه في الانتخابات

قال الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، إنّ مصر لا يوجد مثلها في العالم، فهي البلد الوحيد الذي رحب بالأنبياء، ورجال الدين على مر العصور.

وأوضح الأنبا أرميا، خلال كلمته في مؤتمر أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنّ أنبياء كثر تربوا في مصر وتزوجوا من شعبها، ومصر على مدار التاريخ صارت رمزًا للتعددية والسلام.

إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد أنه على المصري الوقوف بجانب بلاده في هذا الوقت، وما نستعرضه من إنجازات لا يمثل 5% من الحجم الفعلي، فعم على بلادنا الأمن والأمان بعد أن كان من الممكن أن تنقسم وتحدث بها أزمات أمنية وانهيار داخلي مثل باقي البلاد.

وتابع أن «العالم كله يتابعنا ينتظر يشوف مشهد اصطفاف الشعب المصري خلف رئيسه في الانتخابات، والدين حتم علينا الوقوف جانب البلد في وقت الحاجة، واليوم يتجدد النزول والتفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في الانتخابات المقبلة واجب وطني على الجميع».