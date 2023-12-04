مواعيد أتوبيسات «السوبر جيت» من القاهرة إلى الإسكندرية

حددت وزارة النقل، مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبر جيت»، لافتة إلى حرصها على التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات، خاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كل الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات.

مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبر جيت»، وفق تقرير لوزارة النقل:

مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبر جيت» «القاهرة – الإسكندرية»:

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 4:30 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 6 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 6:45 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 7:45 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 8:45 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 9:45 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 10:45 صباحاً.

- «القاهرة عدلي منصور – محرم بك»: 11:45 صباحاً.

- «مطار القاهرة – محرم بك»: 12:45 صباحاً.

- «مطار القاهرة – محرم بك»: 13:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 14:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 15:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 16:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 17:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 18:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»:19:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 20:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»: 21:45 صباحاً.

- «عدلي منصور – محرم بك»:22:45 صباحاً.