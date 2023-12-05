مواعيد أتوبيسات السوبر جيت للوجهين البحري والقبلي.. طرق الحجز

كشفت وزارة النقل، عن مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبر جيت»، من القاهرة للمنيا والقاهرة إلى سوهاج والقاهرة إلى مرسى مطروح، لافتة إلى أنها حريصة على استمرار تطوير المنظومة بشكل مستمر وتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

مواعيد أتوبيسات السوبر جيت

كما حددت وزارة النقل في تقرير لها، مواعيد أتوبيسات السوبر جيت، من «القاهرة إلى قنا والأقصر والقاهرة إلى السويس»، موضحة أنه يمكن حجز التذاكر من مكاتب الحجز على مستوى الجمهورية أو من الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو تطبيق «موبايل أبلكيشن سوبرجيت».

التدعيم المستمر لشركات نقل الركاب

وأشارت الوزارة، إلى حرصها على اختيار العناصر الجديدة في كل قطاعات النقل يتم وفقا لمعايير دقيقة بالتوازي مع تدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم العناصر الحالية، والتفاني في خدمة المواطنين والعمل على تحويل أي شركة خاسرة إلى شركة تحقق أرباح، مؤكدة التدعيم المستمر لشركات نقل الركاب بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء.

ونوهت إلى عدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج ودعم الصناعات الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.