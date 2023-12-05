متى يحق للوالدين الحصول على نفقة من أبنائهم؟.. قانوني يوضح الشروط

نظم قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، في مواده ضوابط وشروط حصول الأبوين على نفقة أقارب من الأبناء، أو الأبوين، إذ كفلت المادة رقم 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000، حق الآباء والأمهات في مال أبنائهم، فضلا عن حق الأبناء في النفقة من والدهم، ففرض المشرع المصري نفقة الأقارب على ميسوري الحال من الأبناء والحواشي.

نفقة الأقارب مستحقة وواجبة على الآباء والأبناء

وبحسب الخبير القانوني علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، فإن نفقة الأقارب مستحقة وواجبة، على الآباء والأبناء، خاصة مع بلوغ الوالدين أرذل العمر ومع زيادة متطلبات المعيشية الضرورية من علاج ونفقات في حين أن لهما أبناء ميسوري الحال، وبالتالي وجب على الأبناء الإنفاق على والديهم ودياً مشيرا إلى أنه في حال رفض الأبناء ذلك، جاز للأب أم الأم كبار السن أن يقيموا دعوى نفقة أقارب ضد أبنائهم، موضحا انه في بعض الأحيان يحدث العكس فقد تكون الابنة ليس لها مصدر دخل في حين أن والدها ميسور الحال، وبالتالي يحق للابنة كبيرة السن إقامة دعوى ضد أبيها للمطالبة بنفقة أقارب.

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشرع والقانون تلزم الأبناء بالإنفاق على والديهم، مؤكدا أنها نفقة واجبة على الأبناء متى كان الأب أو الأم فقراء، وفقا للمقرر شرعاً وقانوناً، مؤكدا أنه لا يشترط لاستحقاق الأبوين نفقة أقارب أن يكونا عاجزين عن الكسب، بل يقضي لهم بالنفقة، ولو كانا قادرين على الكسب، استنادا إلى أن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذى بهما وتركهما دون نفقة مع فقرهما.

وأكد «عسكر»، أن الشرع أضاف مال الابن إلى مال الأب استنادا إلى قول النبي الله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك»، وعليه وجوب نفقة الأقارب هو لسد حاجتهم وصلة للحرم ومنعهم من السؤال، لافتا إلى شروط استحقاق نفقة الأقارب، التي يشترط للمطالبة بها، فقر طالب النفقة، ويسر حال المطالب بالإنفاق وأن يكون قادرا على الكسب، وأن تربط بين طالب النفقة والملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثان بعضهما البعض، موضحا أن نفقة الأقارب تنقسم إلى أقارب أصول أم، أب، جد، وجدة، وقرابة الفروع الولد، أولاده، وأولاد أولاده، وقرابة الحواشي الأخوة، أولادهم، الأعمام، العمات، الأخوال والخالات.

وتابع: «يمكن للأبناء مطالبة أبيهم بنفقة أقارب عند بلوغ سن الـ15 عاما، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة تكون نفقة أقارب كون الطفل تم الأهلية القضائية وفقا للمقرر بقانون الأحوال الشخصية، موضحا أنه في حالة وفاة الأب يمكن مطالبة أصحاب العصب، فمن الممكن أن يرفع الطفل دعوى يطالب فيها الجد للأب بالإنفاق عليه، أو العم، أو الأخ في حالة وجود أخ له قادر على الكسب وميسور الحال، كما يتيح قانون الأحوال الشخصية للأخت المطالبة بنفقة أقارب من شقيقها في حالة احتياجها وعدم وجود الأب أو الزوج أو ابن قادر على أن يعولها، ففي هذه الحالة يحق لها مطالبة أخيها بنفقة أقارب.