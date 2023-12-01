«الصحة» تقر إجراءات لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة للجهات المعنية، في ملف العلاج على نفقة الدولة، باتخاذ إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التعليمات استهدفت توجيه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم»، من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.

وأكد «عبدالغفار» تكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة لـ التأمين الصحي، التي تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحي من عدمه، بهدف تذليل أي تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.

استصدار قرارات العلاج

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تشدد على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة بالتأمين الصحي.