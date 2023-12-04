بعد تأكيد مقتله.. آخر رسالة لقائد «الكتيبة 53» بجيش الاحتلال الإسرائيلي سلمان حبكة

أكدت الإذاعة العبرية، اليوم الاثنين، خبر مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 من لواء باراك 188 الإسرائيلي، خلال المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

تأكيد مقتل المقدم سلمان حبكة

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قائد الكتيبة 53 من لواء باراك 188 سلمان حبكة، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، هو من قرية «يانوح جت» في الجليل الغربي، قد قتل مطلع نوفمبر الماضي، خلال معركة في شمال القطاع، وأشار جيش الاحتلال إلى أن «حبكة» قاد المدرعة خلال المواجهات، لكنه لقي حتفه بعدها.

وقبل أيام من مقتله في قطاع غزة، أجرى «حبكة» مداخلة هاتفية مع القناة 13 الإسرائيلية، نهاية شهر أكتوبر الماضي قال فيها: «لقد أطلقنا القذائف على المنازل، وتمكنا من الانتقال من منزل إلى آخر، وتحرير المحتجزين، وهكذا كان القتال حتى المساء، داخل المستوطنة وداخل الشوارع».

من هو سلمان حبكة؟

المقدم سلمان حبكة، هو ضابط إسرائيلي من أصل درزي، كان من أوائل الضباط الذين وصلوا إلى جنوب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ووفق ما تم الإعلان عنه، فقد خاص معارك ضارية، أسفرت عن استشهاد العشرات من الفصائل الفلسطينية.

ونشر المقدم «حبكة» مقطع فيديو، بعد أيام من عملية «طوفان الأقصى»، وصف فيه المواجهات الأولى لوحدته في المعركة، قائلاً: «إلى النصر، ليس لدينا خيار آخر سوى النصر».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت خلالها ما يقرب من 16 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحي والمصابين الآلاف.

وذكر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن الحرب على قطاع غزة قد تستمر لمدة شهرين على الأقل، وفق ما أفادت شبكة (ABC News) في تقرير لها هذا الأسبوع.