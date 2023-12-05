«مياه القاهرة»: عمليات غسيل وتطهير الخطوط مستمرة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنّ عمليات غسيل شبكات المياه بجميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة مستمرة على مدار الساعة، وفق جدول زمني يستهدف تطهير وتعقيم خطوط ومواسير المياه بمعرفة متخصصين من قطاع المعامل والبحوث والقطاعات الفنية بالشركة.

مطابقة معايير الجودة

وأشار الشيمى إلى أنّ عمليات تطهير خطوط المياه ضمن خطة الشركة لضمان سلامة ومأمونية مياه الشرب تشرف عليها جهات رقابية عدّة، منها وزارة الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتأكيد على سلامة وجودة المياه المنتجة ومطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.

تطهير خطوط المياه

وأوضح أنّ عمليات غسيل وتطهير خطوط المياه تتضمن رفع عينات من المياه من نقاط متفرقة بشبكات توزيع المياه والمنازل والمحلات التجارية، للتأكد من جودة المياه التي تصل إلى المواطنين بجميع أطراف شبكة التوزيع.