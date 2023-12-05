رئيس «زراعة النواب» تطالب بتكثيف الجهود العلمية لمواجهة ظاهرة التصحر

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تكثيف الجهود في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، لا سيما في تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات تتعلق بالأمن الغذائي، في ظل الأزمات العالمية.

تدهور الأراضي الزراعية والتصحر

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ومحمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعلاء الدين حمويه من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومحمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

وقال الحصري، إن الأزمات العالمية الأخيرة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في تهديد الأمن الغذائي للدول، مضيفا، كما تأتي التغييرات المناخية لتمثل خطرا أكبر على الأمن الغذائي بسبب تداعياتها التي تتسبب في تصحر وتدهور الأراضي نتيجة نقص المياه.

أهمية جهود مركز البحوث الزراعية

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تصحر وتدهور الأراضي من أكثر المعوقات أمام التنمية الزراعية، لا سيما في ظل ما تستهدفه القيادة السياسية من خطط ومشروعات قومية للتوسع الزراعي وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وأكد الحصري، أهمية جهود مركز البحوث الزراعية وغيره من الجهات العلمية في مواجهة تلك الظاهرة، داعيًا لتكثيف تلك الجهود والبحوث العلمية للتوصل إلي حلول مناسبة لمواجهة آثار وتداعيات تلك الظاهرة الخطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.