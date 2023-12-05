مجلس مدينة العريش يتابع جاهزية بيارات الصرف الصحي قبل سقوط الأمطار

قال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، إن إدارة الأزمات والطوارئ في المجلس، على أتم الاستعدادات لموجة الأمطار والرياح والبرد القادمة، وذلك بعد إنشاء المزيد من غرف التفتيش بشوارع وسط المدينة، المقابلة لسوق السمك، والحديقة والبريد وشارع المستشفى، وكذا شارع البحر قبالة الخلفاء حتى منطقة الفنادق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها قسم إدارة الأزمات والتجميل بمجلس مدينة العريش، حيث راجعت بيارات الصرف الصحي، والخاصة بتصريف الأمطار، والتي تم أنشاؤها خلال الأيام القليلة الماضية، لمنع تراكم مياه الأمطار في شوارع المدينة، سواء الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

تجربة بيارات الصرف الصحي

وتابع رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه تم تجربة عمل بيارات الصرف، والعلب الجديدة التي تم إنشاؤها، بطريق منخفضة تسمح بجريان المياه بداخلها، منعًا لتراكم المياه بالشوارع، وإعاقة سير الأهالي أو المركبات بالشوارع الرئيسية والفرعية.

في سياق منفصل، أعلن مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه جاهز لتلقي شكاوى المواطنيين، بشأن المشكلات التي قد تسببها الأمطار والرياح، سواء من انقطاع خدمات ضخ المياه أو التيار الكهربائي، ويتم العمل الفوري بالتحرك لمكان المشكلة لحلها والعمل على رفع المعاناة عن المواطنيين.