متاحف مصر تحتفل بـ«اليوم العالمي للتطوع».. مساهمة في نشر الثقافة والمعرفة

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف المصرية تحتفل اليوم بـ"اليوم العالمى للتطوع"، موضحا أن إحتفال هذا العام يأتى تحت عنوان "قوة العمل الجماعي: إذا فعل الجميع ذلك" ،حيث يعكس هذا الشعار قوة الجماعة للمتطوعين التي تمنحهم قدرة عظيمة في تغيير حياة مجتمعاتهم بشكل أفضل وإيجابي.

العمل التطوعى ينعكس على الفرد القائم

وأضاف قطاع المتاحف فى بيان صحفي اليوم أن العمل التطوعى ينعكس على الفرد القائم به بفوائد جيدة كتنمية واكتشاف الذات والموهبة، فضلا عن اكتساب خبرة عملية جديرة بتمكين المتطوع من ممارسة عمله الأساسي بتميز وإتقان مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار وتكرّس ثقافة التعاون، موضحا أن هناك أفراد ومؤسسات تعمل في هذا المجال بكثرة في المجتمعات المتقدمة على الرغم من حالة الاستقرار والرخاء فيها.

التطوع هو أسمى الأعمال الإنسانية

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أن التطوع هو أسمى الأعمال الإنسانية والخيرية وثقافة ضاربة في جذور المجتمعات منذ زمنٍ بعيد فبالتطوع تنسج خيوط الود والتعاون والتكافل والعطاء وبذل الجهد للصالح العام من أجل مساعدة الأخرين وتقديم العون بدون أي مقابل مادي،بدافع استشعار الفرد للمسؤولية المجتمعية.