نجوم الفن ينعون ناهد فريد شوقي بكلمات مؤثرة: هتوحشينا جدا

لم يمر كثير على وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، حتى لحقت به المنتجة ناهد فريد شوقي، ونعاها عدد كبير من نجوم الفن بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دنيا سمير غانم تنعي ناهد فريد شوقي

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، المنتجة ناهد فريد شوقي عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «البقاء لله.. المنتجة ناهد فريد شوقي، خالص عزائي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم».

أما الفنانة فيفي عبده، فنعت الراحلة عبر حسابها على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء لأسرتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

بشري تنعي ناهد فريد شوقي

وكانت كلمات الفنانة بشرى في غاية الحزن، حيث نشرت صورا للمنتجة ناهد فريد شوقي عبر صفحتها على فيس بوك قائلة: «مع السلامة يا ناهد، كده تفاجئينا كده، اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودي وكل الأسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون».

وأضافت الفنانة دينا عبر صفحتها على «فيس بوك» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، المنتجة ناهد فريد شوقي في ذمة الله، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، خالص العزاء للأسرة».

ونعت الفنانة سيمون، المنتجة الراحلة عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «وفاة الصديقة ناهد فريد شوقي الله يرحمها يارب»، كما نعت الفنانة آية سماحة، المنتجة ناهد السباعي عبر صفحتها فيس بوك قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإن إليه راجعون».