استعدادات القاهرة لاستقبال 8 ملايين ناخب للتصويت في انتخابات الرئاسة

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال 8 ملايين ناخب خلال انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها أيام 10-12 ديسمبر الجاري، حيث يوجد في القاهرة أكثر من 900 لجنة تغطي كل أحياء القاهرة، فضلا عن وجود 58 لجنة للوافدين أو المغتربين للتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم.

وتأتي استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال انتخابات الرئاسة وفق تقرير المحافظة، كما يلي.

- تطهير محيط اللجان من القمامة والإشغالات والباعة الجائلين.

- رفع كفاءة الإنارة والطرق.

- إجازة للمدارس التي تشهد انتخابات الرئاسة.

- تحديد دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتوفير ما يلزم للتسهيل على الناخبين في عملية الاقتراع.

- تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

- إعداد غرفة عمليات مركزية في المحافظة.

- المتابعة من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

- ربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

- ندوات توعية لحث المواطنين المشاركة في الانتخابات.

- تشكيل لجان من الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات.

- متابعة أعمال الصيانة في المقار الانتخابية وجولات لرؤساء الأحياء ونواب المحافظ.

- وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع.

- إضافة مصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية داخل اللجان.

- لخدمة كبارالسن والمعاقين يتم توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف.

- توفر هيئة النقل العام أتوبيسات لخدمة اللجان لتيسير الوصول إلى اللجان.