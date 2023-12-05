«مستقبل وطن» بالفيوم يواصل لقاءاته بالمواطنين لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، لقاء جماهيريا حاشدا في قرية اللاهون، بحضور كبار العائلات والأهالي، وذلك ضمن خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المقرر أن تنطلق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، فضلًا عن تكثيف دعوات المواطنين لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشددت الوحدة الحزبية حزب مستقبل وطن بقيادة أسامة الخولي أمين المركز، على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، لحماية مصر من المؤامرات والفتن التي تُحاك ضدهم.

ضرورة المشاركة الإيجابية

وأكد الخولي ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وتقديم كافة أوجه الدعم للمرشح عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على استقرار الوطن، ومواصلة التنمية والبناء في كل شبر في مصر.

تحديات تواجه مصر

وأضاف إنّه لا يخفى على أحد التحديات التي تقابل الوطن سواء في الداخل أو الخارج، خصوصًا أنّ جموع الشعب المصري أصبح لديه الكثير من الوعي السياسي والمجتمعي والذي يجعله كتلة واحدة خلف القيادة السياسية بما يؤكد شخصية مصر بين مختلف دول العالم، والتي يجب أن تتضح بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

استعراض إنجازات السيسي

واستعرض «الخولي» إنجازات الرئيس السيسي خلال توليه مقاليد الحكم على مدار الـ9 سنوات الماضية والتي كانت ستتخذ عشرات السنوات لتنفيذها، موضحًا ما نتج عنها من استفادات والتي عادت بالنفع على المواطن البسيط فضلًا عن الوضع السياسي.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد موقف مصر الواضح والصريح تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما موقف الرئيس السيسي الذي أكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والذي يؤكد حرصه على كل شبر من أرض مصر، فيما أكد الجميع أن الكل على قلب رجل واحد نحو تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.