عزة مصطفى تشيد بـ«القاهرة الإخبارية»: صوت إعلامي قوي لمصر

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، التحية لقناة القاهرة الإخبارية، والعاملين بها، في تغطيتهم للأحداث والتطورات في قطاع غزة.

صوت إعلامي مسموع لمصر

وقالت «مصطفى» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «مصر أصبح ليها صوت إعلامي دولي مسموع، ومهم وبيتسمع في مصر والإقليم والعالم».

تغطية مميزة تقدمها قناة القاهرة الإخبارية للأحداث في قطاع غزة

وتابعت الإعلامية: «واجب عليّ توجيه التحية لقناة القاهرة الإخبارية والقائمين عليها، والعاملين بها على التغطية الكبيرة اللي بيقدموها من بداية ظهور القناة التي تعمل بشكل مهني وراقي.. كنا في أشد الاحتياج لهذه القناة».

وفي سياق متصل بحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إلى هدنة إنسانية طويلة في قطاع غزة للسماح بالإفراج عن جميع الأسرى، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

إلى ذلك، السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن إسرائيل تشن حربا كاملة في غزة والضفة الغربية تنذر بانفجار الأوضاع، مشددًا على أن دولة الاحتلال أطلقت العنان للمستوطنين لممارسة كل جرائمهم في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى وجود مخطط إسرائيلي واضح لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.