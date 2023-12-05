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يوسف الشريف يصل عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:05 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
يوسف الشريف

يوسف الشريف

حرص الفنان يوسف الشريف، على حضور عزاء الفنان أشرف عبد الغفور، والد الفنانة ريهام عبد الغفور، ليسجل أول ظهور له بعد انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء.

عزاء أشرف عبد الغفور 

ويقام حاليا عزاء الراحل أشرف عبد الغفور، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من أبناء الوسط الفني.

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، جمال العدل، إيمان العاصي، عمر السعيد، محمد أبو داوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا، لقاء سويدان، ألفت عمر، حمزة العيلي، إدوارد.

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بقلم أحمد عبد الرحمن