الطقس في الفيوم خلال أسبوع.. تحذير من زيادة ظاهرة خطيرة

تشهد حالة الطقس في الفيوم خلال أسبوع، استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، بينما تزداد وتستمر ظاهرة جوية مؤثرة خطيرة، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إذ من المتوقع أن يسود طقس غائم، وتكون الأجواء الجوية لطيفة على مدار النهار، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بحلول المساء حتى يتحول الطقس إلى بارد ليلًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الفيوم لمدة أسبوع، ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة، وتوقعات الأمطار.

الطقس في الفيوم غدا الأربعاء

وتشهد حالة الطقس في الفيوم غدا الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري، كثافة الشبورة المائية خلال الفترة من 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق السريعة، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية بنطاق المحافظة.

ظاهرة جوية خطيرة

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية باعتبارها ظاهرة جوية خطيرة، إذ تتسبب في انخفاض وحجب مستوى الرؤية الأفقية على الطريق، موجهةً السائقين وقائدي المركبات باتباع إرشادات المرور، وتجنب القيادة في الصباح الباكر تجنبًا لوقوع الحوادث.

وفيما يخص نشاط الرياح، فإنّ المحافظة تشهد رياحا معتدلة تبلغ سرعتها نحو 20 كيلو مترًا في الساعة، بينما تسجل درجة الرطوبة العظمى 60 والصغرى 20.

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ درجة الحرارة في الفيوم غدا تسجل للعظمى 23 والصغرى 13 درجة.

الأمطار في الفيوم غدا

وفيما يخص توقعات الأمطار في الفيوم، غدا، فإنّ الأرصاد كشفت عدم سقوط أمطار على المحافظة، غدا الأربعاء، أو على مدار الأسبوع بحسب توقعاتها.

الطقس في الفيوم خلال أسبوع

وتكشف توقعات حالة الطقس في الفيوم أسبوع كامل بالرياح والأمطار، وخصوصًا في الفترة من الخميس 7 ديسمبر الجاري وحتى الاثنين 11 من نفس الشهر، إنّ الظاهرة الوحيدة المؤثرة التي تشهدها المحافظة هي كثافة الشبورة المائية على الطرق.