5 مشروعات وضعت مصر على قمة هرم أفريقيا في إنتاج الأسماك

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى، وتحتل المركز الثالث عالمياً فى إنتاج السمك البلطى لعام 2022، وتم طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية بالبحرين المتوسط والأحمر. وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، وإطلاق المشروع القومى لتنمية بحيرات «المنزلة - البرلس - إدكو - البردويل» وإزالة التعديات عليها، والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.

وأضافت الوزارة أن من أبرز هذه المشروعات مشروع «بركة غليون» الذى افتُتح فى نوفمبر 2017 ويُعد أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، تقع على الطريق الدولى الساحلى، وأنشئت بتكلفة 14 مليار جنيه. ويضم المشروع مزرعة سمكية على مساحة 4 آلاف فدان ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى على مساحة 26 ألف فدان بمواجهة 17كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق 10كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالى 5608 أحواض، مساحة الحوض 1.75 فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنوياً «أسماك وجمبرى»، وبحيرات الفيروز للصيد البحرى المقامة على مساحة 10 آلاف فدان تقريباً وتضم منطقة إدارية وصناعية وصالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية 8 أطنان أسماك وجمبرى يومياً، ومصنعاً للثلج بطاقة إنتاجية 40 طناً يومياً و6 مخازن علف بطاقة تخزينية 6000 طن أعلاف.

وأكدت أن المشروع الثالث هو المزرعة السمكية بمثلث الديبة غرب بورسعيد على مساحة 204 أفدنة بمحاذاة ساحل البحر، ويتكون المشروع من 72 حوض استزراع مخصصة لاستزراع الجمبرى، والمشروع الرابع هو مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة شرق بورسعيد، وتم تنفيذه فى الفترة (يونيو 2015 - مارس 2019)، مشيرة إلى تنفيذ مشروع خامس وهو إنشاء مزرعة سمكية بقرية أم شيحان بمحافظة شمال سيناء فى يناير 2015، ما أسهم فى نمو قيمة صادرات الأسماك المصرية بشكل كبير، من 31.3 مليون دولار عام 2014 إلى 66.6 مليون دولار فى عام 2022.