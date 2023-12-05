أهالي زاوية الكرادسة بالفيوم ينظمون مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظم أهالي زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية، بحضور النائب عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، وأمناء مساعدي المحافظة، وأمناء الأمانات النوعية، وكبار العائلات ورموز وأهالي زاوية الكرادسة بمركز الفيوم.

واتفق الحضور خلال المؤتمر، على تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، وحفاظًا على الأمن والأمان.

استعراض إنجازات السيسي

وعرضت أمانة حزب مستقبل وطن خلال المؤتمر، فيديو تسجيلي قصير، جرى خلاله استعراض أبرز المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، والتي كانت بمثابة حُلم بعيد المنال، وتحققت أسرع من الخيال، والتي تسببت في استفادة كبيرة لكافة فئات المجتمع المصري، فضلًا عن استعادة دور مصر الإقليمي والعالمي.

مستقبل وطن يكثف فعالياته

وجاء المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات المكثفة التي تنظمها أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، خلال الأيام الحالية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات الرئاسية، وخصوصًا قبل فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ الجمعة 8 ديسمبر الجاري.

موعد انتخابات الرئاسة

ومن المقرر أن تنعقد انتخابات الرئاسة المصرية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، فيما خصصت محافظة الفيوم 323 لجنة انتخابية داخل 283 مقرًا بمختلف أرجاء المحافظة.