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انتخابات المصريين بالداخل

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عمرو خليل: المصريون يتأهبون للانتخابات الرئاسية.. وعيون العالم ترصد ما يسفر عنه الاقتراع

كتب:

حسن سمير
10:38 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الإعلامي عمرو خليل

الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه خلال أيام قليلة يذهب المصريون في الداخل إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس يقود البلاد لمدة ست سنوات مقبلة، لكنهم لن يذهبوا وحدهم فعيون العالم ترصد ما سيسفر عنه هذا الاقتراع.

المصريون بالداخل يتأهبون لانطلاق عملية التصويت

وشدد الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه من مصر، المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، على أن المصريين بالداخل يتأهبون لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 4 مرشحين؛ وهم: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وحازم عمر، وعبد السند يمامة.

مصر على قدمين ثابتين للحافظ على استقرارها

وأوضح أن مصر على قدمين ثابتين للحافظ على استقرارها واستقرار المنطقة بأثرها ودورها واقع تاريخي، مشددًا على أن هناك ملفات كبيرة وعديدة ستواجه رئيس مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة تعددية على منصب رفيع.

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