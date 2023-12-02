«الأوقاف»: مقرأة «كبار القراء» برواية ورش عن نافع تنطلق من مسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بدء توافد القراء بمقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

تفاصيل مقرأة مسجد الحسين

وحول تفاصيل المقرأة فقد قالت وزارة الأوقاف، إنَّه ستنطلق بعد قليل مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع من مسجد الإمام الحسين برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالكريم صالح، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي ، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ عبدالمطلب البودي، والقارئ الشيخ أحمد مكي، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

ومن المقرر أنَّ تبدأ القراءة من سورة المجادلة من قوله تعالي ﴿۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ تَوَلَّوۡا۟ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَیَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ﴾ [المجادلة 14]، لافتة إلى أنّه سيتمّ بث المقرأة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، انعقاد مجلس الحديث الثلاثين بمسجد الإمام الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب الموطأ يوم غد الأحد، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.