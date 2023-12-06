«الأوقاف»: أمين عام الشؤون الإسلامية على رأس قافلة دعوية للرحاب

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق قافلة دعوية على رأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر 2023م.

نشر الفكر الوسطي

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف التي تسعى لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشمل القافلة الدعوية مقرأة للواعظات من سورة النجم، ومقرأة للأئمة من سورة الكهف، ومقرأة للجمهور، وابتهالات دينية، مع إقامة البرنامج التثقيفي للأطفال.

خطبة الجمعة

وسيؤدي أعضاء القافلة خطبة الجمعة بعنوان «الإيجابية» على النحو التالي:

دكتور هشام عبد العزيز علي- رئيس القطاع الديني - مسجد الرحمن (الأحمر) - الرحاب.دكتور محمد عزت - أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مسجد عبد الرحمن بن عوف.

دكتور سعيد حامد - مدير الدعوة بأوقاف القاهرة - مسجد بلال بن رباح - الرحاب.

دكتور محمد نصار- مدير عام شئون المساجد - مسجد عمار بن ياسر - الرحاب.ش/ إسلام النواوي - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف - مسجد مصعب بن عمير - الرحاب.