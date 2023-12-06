شبورة وضباب كثيف.. «الأرصاد» تنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة لمدة 6 أيام

حذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة الكثيفة والضباب على جميع الطرق من شمال الجمهورية وحتى شمال الصعيد، إذ تصبح كثيفة الى حد الضباب على الطرق المفتوحة في السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومدن القناة والسواحل الشرقية والغربية للبلاد وشمال الصعيد.

أنخفاض الرؤية الأفقية

واضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنَّ الشبورة المائية الكثيفة عملت على انخفاض الرؤية الأفقية على جميع الطرق السريعة والصحراوية والزراعية والقريبة من المزوعات.

الشبورة مستمرة حتى 6 أيام

وأضحت هيئة الأرصاد في بيان تفصيلي صادر عنها، أنَّ الشبورة الكثيفة ستظل تؤثر على جميع الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، لذا على قائدة المركبات بجميع أنواعها توخي الحذر الشديد أثنا القيادة، والالتزام بتعليمات رجال المرور للحفاظ على السلامة العامة.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود انخفاض تدريجي في قيم ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بدءا من السواحل الشمالية وصو الى جنوب الصعيد، وذلك بقييم من 4 إلى 5 درجات، وقد جاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم وفقًا للأرصاد الجوية، كالتالي:-

القاهرة 23- 16.

أكتوبر 24- 14.

بنها 23- 15.

دمنهور 22- 15.

وادي النطرون 24- 14.

كفر الشيخ 22- 13.

المنصورة 23- 14.

الزقازيق 24- 15.

شبين الكوم 23- 15.

طنطا 22- 12.

دمياط 22- 15.

بورسعيد 23- 17.

الإسماعيلية 25- 17.

السويس 24- 15.

العريش 24- 13.

رفح 23- 12.

رأس سدر 23- 14.

نخل 23- 08.

كاترين 22- 05.

الطور 28- 16.

طابا 26- 15.

شرم الشيخ 27- 19.

الإسكندرية 23- 14.

العلمين الجديدة 23- 14.

مطروح 21- 11.

السلوم 20- 10.

سيوة 23- 09.

رأس غارب 28- 18.

الغردقة 27- 18.

سفاجا 27- 20.

مرسى علم 28- 20.

شلاتين 27- 23.

حلايب 26- 22.

أبو رماد 26- 22.

رأس حدربة 25- 22.

الفيوم 24- 13.

بني سويف 24- 12.

المنيا 24- 11.

أسيوط 24- 11.

سوهاج 25- 14.

قنا 26- 15.

الأقصر 28- 14.

أسوان 30- 15.

الوادي الجديد 29- 10.

أبو سمبل 28- 14.