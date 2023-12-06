بشرى لمحبي الأجواء الباردة والممطرة: 15 يوما على بداية فصل الشتاء

ينتظر محبو الأجواء الشتوية الباردة والممطرة حلول فصل الشتاء بفارغ الصبر، وتأتي بشرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتزيد من حماس هؤلاء المحبين، إذ أكّدت الهيئة أنَّ كميات الأمطار ستزيد عن العام الماضي، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

متى يبدأ فصل الشتاء 2023؟

ووفقًا للموعد الجغرافي لبداية فصل الشتاء، فإنَّه سيبدا يوم الجمعة 22 -12-2023، أي بعد 15 يومًا من الآن، إذ أن الخميس 21-12-2023 هو آخر أيام موسم فصل الخريف جغرافيًا.

مركز تغير المناخ يحذر من فصل الشتاء

وفي السياق ذاته، حذر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من التغيرات المناخية التي ستوثر على فصل شتاء 2023-2024، والذي سيبدأ بعد نحو أسبوعين، وينتهي يوم الأربعاء 20-3-2024، مشيرًا إلى أنَّ الأمطار والرياح الباردة ودرجات الحرارة المنخفضة ستظهر بشدة في فصل الشتاء هذا العام وقد جاءت السمات المتوقعة كالأتي:-

- حدوث تغير واضح في أنماط الحالات الجوية من حيث قوتها وتطرفها.

- زيادة عمق وقوة المنخفضات الجوية.

- زيادة قوة السحب الرعدية الممطرة.

- زيادة قوة العواصف.

- كثرة المنخفضات الجوية المتوسطية العنيفة.

- زيادة نسب الرطوبة.

- عواصف رعدية.

- أمطار تصل لحدة السيول.

- موجات صقيع بداية من أواخر ديسمبر الجاري وحتى آخر يناير المقبل.

- صقيع ربيعي متأخر وسقوط الأمطار.

- زيادة فرص تساقط زخات البرد «الثلج» بأحجام كبيرة عن المعدلات المعتادة سابقًا.

- زيادة الشبورة المائية الكثيفة والضباب.