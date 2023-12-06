«الأرصاد» تكشف حقيقة وصول سيول مرسى علم إلى القاهرة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ السيول التي ضربت مدينة مرسى علم أمس كانت متوقعة، وتحذيرات الأرصاد كانت واضحة بشأن كميات الأمطار التي تصل إلى حد السيول ستكون على بعض المناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بسبب الطبيعة الجرافية والجبلية لتلك المناطق.

سيول مرسى علم لن تصل للقاهرة

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد لـ«الوطن»، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على بعض المناطق في المحافظات بدءا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لن تصل إلى القاهرة الكبرى، بل تكون على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من خليج العقبة، وتكون خفيفة ومتوسطة، ووصلت إلى حد السيول أمس على مرسى علم بسبب الطبيعة الجغرافية للمكان، مشيرة إلى أنّ الأمطار اليوم مستمرة على سيناء والسواحل الشرقية والغربية وشمال الصعيد، ومدن القناة ولكنها ستكون خفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة 23 - 16.

أكتوبر 24 - 14.

بنها 23 - 15.

دمنهور 22 - 15.

وادي النطرون 24 - 14.

كفر الشيخ 22 - 13.

المنصورة 23 - 14.

الزقازيق 24 - 15.

شبين الكوم 23 - 15.

طنطا 22 - 12.

دمياط 22 - 15.

بورسعيد 23 - 17.

الإسماعيلية 25 - 17.

السويس 24 - 15.

العريش 24 - 13.

رفح 23 - 12.

رأس سدر 23 - 14.

نخل 23 - 08.

كاترين 22 - 05.

الطور 28 - 16.

طابا 26 - 15.

شرم الشيخ 27 - 19.

الإسكندرية 23 - 14.

العلمين الجديدة 23 - 14.

مطروح 21 - 11.

السلوم 20 - 10.

سيوة 23 - 09.

رأس غارب 28 - 18.

الغردقة 27 - 18.

سفاجا 27 - 20.

مرسى علم 28 - 20.

شلاتين 27 - 23.

حلايب 26 - 22.

أبو رماد 26 - 22.

رأس حدربة 25 - 22.

الفيوم 24 - 13.

بني سويف 24 - 12.

المنيا 24 - 11.

أسيوط 24 - 11.

سوهاج 25 - 14.

قنا 26 - 15.

الأقصر 28 - 14.

أسوان 30 - 15.

الوادي الجديد 29 - 10.

أبو سمبل 28 - 14.