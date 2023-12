زعيم كوريا الشمالية يجهش بالبكاء في مؤتمر مع الأمهات: «عليكن إنجاب المزيد»

خلال فعاليات المؤتمر الخامس للأمهات في كوريا الشمالية، ظهر كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، وهو يجهش بالبكاء، حينما دار الحديث حول استعداد السيدات للتضحية بأنفسهن من أجل مستقبل أولادهن، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أشارت إلى دعوة «كيم» للنساء حول إنجاب المزيد من الأطفال، قائلا إن من واجبهن وقف انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وفي مناشدته العاطفية، شوهد الزعيم وهو يمسح عينيه بمنديل بينما كان يخاطب آلاف النساء المجتمعات في اجتماع الأمهات الوطني في بيونج يانج، بحسب الصحيفة البريطانية التي أشارت إلى حديث زعيم كوريا الشمالية، قائلا: «إن منع انخفاض معدلات المواليد والرعاية الجيدة للأطفال هي كل واجباتنا التدبيرية التي نحتاج إلى التعامل معها خلال العمل مع الأمهات».

وبكى العديد من الجمهور، والمكون من نساء يرتدين الملابس التقليدية متعددة الألوان علنًا مع زعيمهم، لكن الأمر لم يكن كله أمرًا كئيبًا، إذ أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أيضًا الحضور يصفق ويهتف لكيم وهو يلوح من مقعده، ويحيط به مسؤولون يرتدون البدلات والزي العسكري.

NEW: North Korean dictator Kim Jong Un starts crying as he begs North Koreans to have more babies.



North Korean birth rates are about to skyrocket



The incident happened at the National Mothers Meeting hosted by the dictator who started dabbing his eyes in an effort to get… pic.twitter.com/F8xg0dZ05J