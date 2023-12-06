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زعيم كوريا الشمالية يجهش بالبكاء في مؤتمر مع الأمهات: «عليكن إنجاب المزيد»

كتب:

فادية إيهاب
11:17 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
بكاء زعيم كوريا الشمالية

بكاء زعيم كوريا الشمالية

خلال فعاليات المؤتمر الخامس للأمهات في كوريا الشمالية، ظهر كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، وهو يجهش بالبكاء، حينما دار الحديث حول استعداد السيدات للتضحية بأنفسهن من أجل مستقبل أولادهن، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أشارت إلى دعوة «كيم» للنساء حول إنجاب المزيد من الأطفال، قائلا إن من واجبهن وقف انخفاض معدل المواليد في البلاد. 

تفاصيل بكاء زعيم كوريا الشمالية

وفي مناشدته العاطفية، شوهد الزعيم وهو يمسح عينيه بمنديل بينما كان يخاطب آلاف النساء المجتمعات في اجتماع الأمهات الوطني في بيونج يانج، بحسب الصحيفة البريطانية التي أشارت إلى حديث زعيم كوريا الشمالية، قائلا: «إن منع انخفاض معدلات المواليد والرعاية الجيدة للأطفال هي كل واجباتنا التدبيرية التي نحتاج إلى التعامل معها خلال العمل مع الأمهات». 

وبكى العديد من الجمهور، والمكون من نساء يرتدين الملابس التقليدية متعددة الألوان علنًا مع زعيمهم، لكن الأمر لم يكن كله أمرًا كئيبًا، إذ أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أيضًا الحضور يصفق ويهتف لكيم وهو يلوح من مقعده، ويحيط به مسؤولون يرتدون البدلات والزي العسكري. 

تفاصيل الحدث في كوريا الشمالية

يعد هذا الحدث أول اجتماع وطني للأمهات منذ 11 عاما، وسط انخفاض معدل المواليد في الدولة الانعزالية، ما أثار بشكل واضح القلق بين كبار المسؤولين في جمهورية كوريا الشمالية، وخاطب «كيم» الجمهور قائلا: «أمهاتنا العزيزات، إننا نواجه مجموعة من المهام الاجتماعية التي يجب على أمهاتنا الانضمام إليها لمعالجتها».

وكان آخر إحصاء سكاني أصدرته كوريا الشمالية في عام 2008، أظهر أن عدد سكانها بلغ 24 مليون نسمة، وتشير التقديرات الآن إلى أن 25.7 مليون شخص يسكنون البلاد.

ومع ذلك تقدر حكومة كوريا الجنوبية أن معدل الخصوبة في كوريا الشمالية قد انخفض بشكل مطرد على مدى السنوات العشر الماضية. 

 

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