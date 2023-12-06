«المؤتمر» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في كفر الشيخ

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في كفر الشيخ.

ويشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني، لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطي يليق بمكانة مصر.

الإنتخابات الرئاسية

وأكد أهمية المشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والتنوع، لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية، وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.