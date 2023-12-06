فتح طريقين في مرسى علم بعد رفع آثار السيول

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر إعادة فتح طريقين من الطرق المؤدية إلى مدينة مرسى علم، وهما طريق «القصير- مرسى علم»، و«طريق الشلاتين- مرسى علم»، وذلك بعد رفع آثار السيول التي ضربت مدينة مرسى علم الساعات الماضية.

وذكرت غرفة عمليات البحر الأحمر، أن العمل ما زال جاريا لإزالة آثار السيول من طريق «إدفو- مرسى علم»، بعد إغلاقه أمس.

إغلاق طرق مرسى علم

وتعرضت مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة وسيول وبرق ورعد في الساعات الماضية، وأعلنت غرفة عمليات المحافظة حالة الطوارىء، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مرسى علم وهي «طريق إدفو- مرسى علم»، و«القصير- مرسى علم»، و«الشلاتين- مرسى علم».

و نجحت أجهزة مدينة مرسى علم في تحويل مجرى السيول وتوجيهها إلى البحر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، حفاظا على الأرواح والممتلكات.