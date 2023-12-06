«الشباب والرياضة» تطلق مبادرة «قيمنا من تراثنا» لتصحيح المفاهيم المغلوطة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تنفيذ المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا»، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بمراكز التنمية الشبابية بشرم الشيخ والساحل بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 300 من النشء.

تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة

وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ،التعرف على القيم الدينية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، والتعرف على قيم الحضارة المصرية القديمة، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء.

تضمنت الفعاليات ورشة تفاعلية حول القيم الخلقية الإسلامية ، حتمية الاخلاق للإنسان، نماذج من القيم الخلقية مثل الاتحاد ونبذ الفرقة، والتي شملت جميع مجالات الحياة، الإيجابية وكيف نطبقها فى حياتنا ونبذ السلبية.

وتضمنت فعاليات الورشة الثانية توضيح معالم سيناء، سبب تسميتها بهذا الاسم، ما الحكمة فى طمع الكثير فى سيناء الحبيبة ؟ عرض نماذج من القيم الخلقية للحضارة المصرية القديمة.

وتناولت محاور مثل الهوية والانتماء، وعرض لآثار محافظة جنوب سيناء، الأخلاق عند العسكرية عند أجدادنا المصرية القديمة.

بينما تضمنت فعاليات الورشة الثالثة عرض لمسرح العرائس وورش الحكى، والذي يحمل في طياته العديد من القيم بصورة عملية للنشء.