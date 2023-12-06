ناقد فني: «ورق التوت» قدم رسائل إيجابية للجمهور بشأن قضايا مجتمعية مهمة

الفن ليس مجرد عمل يقدم دون جدوى، ولكن يستهدف القضايا التي تهم المجتمع؛ منها العنف الأسري وختان الإناث والتحرش، وهو ما ظهر جليًا خلال أحداث مسلسل ورق التوت، الذي حقق نجاحًا وانتشارًا واسعًا خلال عرضه على شاشة قناة cbc.

مسلسل ورق التوت، يعرض حاليًا على قناة CBC ومكون من 45 حلقة تم عرض 32 حلقة حتى الآن، يشارك في بطولته شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، سلوى عثمان، سما إبراهيم، مصطفي منصور، مصطفي ناصر، تقى حسام، تأليف حسام علي، وإخراج محمد فوزي عبدالرحيم.

مسلسل ورق التوت على cbc

يتطرق المسلسل إلى بعض القضايا المجتمعية المهمة؛ أبرزها التحرش والتنمر وختان الإناث وغيرها من الملفات، وحسب ما قاله الناقد الفني عمرو الكاشف في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية «ورق التوت» ترجع إلى قيامه بتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة، وتقديم رسائل إيجابية حول كثير من القضايا وتوعية المشاهدين ونشر فن هادف.

وأشار إلى أن نجاح جميع الأعمال الدرامية يرجع إلى مدى أهمية الأفكار التي تقدم فكلما كانت تلمس الواقع الذي يعيشه المشاهد كلما كان هناك نوع من المصداقية، وبالتالي استطاع مسلسل ورق التوت طرح كثير من الأفكار ومناقشتها والتوعية تجاهها بشكل درامي يتناسب مع عقلية المشاهد فكان من المتوقع تحقيق هذا النجاح الكبير.

ظهور الوجوه الجديدة

وأضاف الناقد عمرو الكاشف، أن إعطاء الفرصة لظهور الوجوه الجديدة شيء مهم للغاية فجميع النجوم الآن لم يكونوا معروفين من قبل ولكن بداياتهم كانت مجرد فرصة لإثبات أنفسهم، وفكرة ظهور الوجوه الجديدة في الأعمال الدرامية تجعل الفن ينتعش، وهو ما تسعى إليه المنصات الرقمية مثل watch it وشركات الإنتاج.