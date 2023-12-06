«القومي للمرأة» يطلق مشروعًا لتأهيل 100 سيدة في الخياطة والتطريز بأسيوط

شارك المجلس القومي للمرأة في افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويهدف المشروع إلى تدريب السيدات على كل مراحل الخياطة، بما في ذلك القص والباترون والتفصيل والتقفيل، وذلك حتى يتمكن من إنتاج منتجات يمكنها بيعها.

تدريب 100 سيدة على 4 مراحل من الإنتاج في 10 أيام

ودرب المجلس القومي للمرأة 100 سيدة على 4 مراحل من الإنتاج، على مدار 10 أيام لكل مرحلة.

وخلال الجولة التفقدية التي أجراها فريق عمل المجلس بصحبة المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد، أشاد الجميع بالمنتجات التي صنعتها السيدات المتدربات.

تأهيل السيدات في مجال الخياطة والتطريز

ويعد مشروع المجلس القومي للمرأة لتأهيل السيدات في مجال الخياطة والتطريز، خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتنمية الأسرة المصرية، وتوفير فرص عمل للمرأة، ورفع مستوى معيشتها.