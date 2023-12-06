هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-12-2023.. عيار 21 بكام؟

حالة من الارتباك تشهدها أسعار الذهب في الساعات الأخيرة، وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا جديدًا بلغ نحو 5 جنيهات في جرام الذهب عيار 21، وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء6-12-2023 في بداية التعاملات نحو 2790 جنيها مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بحسب الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وكشفت التقارير الرسمية عن المنصات الرسمية لمحلات الصاغة والشعبة العامة أن أسعار الذهب اليوم الأربعاء جاءت كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3188 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 2391 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1865 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1600 جنيه.

سعر جنيه الذهب

سجل في محلات الصاغة دون ضريبة 22 ألفا و320 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

سعر الأونصة يسجل 99 ألفا و520 جنيها.