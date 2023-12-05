هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة، واتجه المؤشر إلى الانخفاض المفاجئ وخسر جرام الذهب 25 جنيهًا مقارنة بالأسعار المعلنة في بداية التعاملات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق، وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» ترصد تفاصيل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في محلات الصاغة، والتي يضاف إليها سعر المصنعية والضريبة قبل بيعها للمواطنين.

سعر جرام الذهب عيار21

- سجل سعر الذهب عيار 21، نحو 2770 جنيهًا، مقارنة بما كان عليه في بداية التعاملات 2795 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3165 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو، 2370 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، داخل محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، إلى 1840 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1573 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب يبلغ 22 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر الأونصة، في الأسواق العالمية، 2022 دولارا.