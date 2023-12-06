حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد مؤتمرا جماهيريا في بنها

تعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بعد قليل، مؤتمرها الرابع والأخير بخطة دعايتها الانتخابية في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين.

وقال زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة عقدت ثلاث مؤتمرات جماهيرية ناقشت خلالها أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومحافظات غرب الدلتا ومحافظات قطاع شرق الدلتا، مناقشه الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

الانتخابات الرئاسية

وبسؤاله عن استعدادات الحملة للانتخابات، قال: «قمنا بتشكيل غرفة عمليات بعدد 26 محافظة استعدادا للمارثون الرئاسي».