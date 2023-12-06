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خبير اقتصادي: لا تأثير لانقطاع الإنترنت على الشركات.. الـ«موبايل داتا» حل المشكلة

كتب:

مارينا رؤوف
02:27 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الانترنت

الانترنت

أكّد الدكتور أحمد المعطي الخبير الاقتصادي وخبير أوراق المال، أنَّه حتى الآن لا يوجد أي تأثيرات صريحة بسبب خدمات الإنترنت، أمس على الشركات التي تعتمد في أعمالها على الإنترنت مثل التداول وأوراق المال، 

لم تصدر أي شركة إحصائيات بشأن خسائرها بسبب انقطاع الإنترنت

وأضاف «المعطي» لـ«الوطن»، أنَّه لم تصدر أي شركات إحصائيات عن أي خسائر، خاصة أن الانقطاع حدث في وقت انتهت فيه أغلب أعمال الشركات، موضحًا أنَّ انقطاع الإنترنت لم يكن له تأثير كبير لأنّه حدث في أوقات تنخفض فيها أعداد الشركات العاملة في هذا الوقت، خاصة ذات طابع التداول وأوراق المال.

كيف تعاملت الشركات مع انقطاع خدمات الإنترنت؟

وأشار إلى أنَّه عقب انقطاع الإنترنت اتجه العاملون في الشركات للعمل من خلال الهواتف المحمولة من خلال الاعتماد على شبكات خطوط شركات المحمول من خلال إنترنت الهواتف أو ما يُعرف بـ«الموبايل داتا أو بيانات الهاتف Mobil Data»، والتي مكّنت أغلب الشركات من استمرار العمل بشكل طبيعي دون حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على العمل، خاصة أن أغلب الموظفين يستطيعون استكمال أعمالهم من خلال الهواتف.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.