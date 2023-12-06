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لماذا لم تتأثر «باقات الموبايل» بانقطاع الإنترنت؟.. خبير تقني يفسر

كتب:

مارينا رؤوف
03:29 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
باقات الموبايل

باقات الموبايل

قال المهندس إسلام خالد الخبير التكنولوجي، إنَّ انقطاع الإنترنت حدث بسبب مشكلة تخص الخطوط الأرضية وليس الشبكات الخاصة بالهواتف المحمولة لذا لم تتأثر الأخيرة، مضيفًا أنَّ هناك العديد من السيرفرات والكبلات والخطوط التي توصل الإنترنت بشكل مختلف لكل قطاع، وأن انقطاع الإنترنت أمس كان متعلقًا بالخطوط الأرضية التي تنقل الإنترنت إلى الراوترات.

مشكلة انقطاع الإنترنت خاصة بالخطوط الأرضية

وأكّد الخبير التكنولوجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت من خلالها «الموبايل داتا»، عمل بشكل كبير في تقليل الآثار السلبية الخاصة بانقطاع الإنترنت الـDSL خاصة الشركات والافراد التي تحتاج إلى الانترنت للعمل.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.