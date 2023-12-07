في عيد ميلاد كرم مطاوع.. ماذا قال عن عادل إمام؟

تحل اليوم 7 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان كرم مطاوع، أحد أهم نجوم الوسط الفني في السينما والدراما، والذي تألق في المسرح، وكانت له أعمال بارزة، وتزوج من الفنانة الكبيرة سهير المرشدي إحدى أهم نجمات جيله وابنته الفنانة حنان مطاوع، والتي تعد من أبرز النجوم على الساحة الفنية حاليًا.

وتحدث الفنان كرم مطاوع في لقاء تليفزيوني سابق له مع الإعلامي مفيد فوزي عن الفنان القدير عادل إمام وقال «بالرغم من أنه خريج كليه الزراعة، وليس دارسا في أكاديمية الفنون المسرحية، وليس دارسا للتمثيل بشكل عام إلا أن ذلك لا يقلل منه كفنان من أهم فناني جيله».

وأضاف «مطاوع»: «أنا أعتقد أن الفنان عادل إمام ينتمي للمدرسة التلقائية وهي مدرسة معترف بها في فرنسا وفي دول العالم»، مشيرًا إلى أن الفنان عادل إمام يتمتع بموهبة كبيرة، وقد أكمل هذه الموهبة بالقراءة عن أهمية تعبيرات الوجه للممثل.

وسلط كرم مطاوع، الضوء على إمكانية دخول أي شخص موهوب للفن وليس شرط الدخول الدراسة ولكنه لم يتجاهل دور الدراسة أيضا.

أعمال كرم مطاوع

والجدير بالذكر أن الفنان كرم مطاوع شارك في عملين مع الفنان عادل امام وهم فيلم المنسي وفيلم سيد درويش، وبالإضافة الي أنه شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية المتميزة، ومن أبرزها، فيلم لا تطفئ الشمس، ومسلسل أرابيسك، والحرملك، والطريق إلى القدس، وأخيرًا مسرحية إيزيس وهاملت، وغيرها من الأعمال العظيمة.

ذكرى كرم مطاوع

رحيل كرم مطاوع وقد رحل الفنان كرم مطاوع عن عالمنا في 9 ديسمبر بعد معاناه مع مرض السرطان، حيث أكدت الفنانة حنان مطاوع أن والدها دخل المستشفى قبل وفاته بفترة وكان من المقرر أن يبدأ في العلاج أن يسافر إلى فرنسا إلا أن القدر لم يمهله.