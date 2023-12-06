تحذير عاجل من «الصحة»: تناول المسكنات بكثرة يسبب كارثة للكلى

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن تناول المسكنات بكثرة مؤكدة في تقرير توعوي لها أن تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع إلى الطبيب يتسبب في إجهاد الكلى وإصابتها بالكثير من الأمراض.

وحذرت وزارة الصحة المواطنين من المسكنات في عبارة «لا تتناول أي أدوية بدون استشارة الطبيب».

تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع إلى الطبيب يتسبب في إجهاد الكلي

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المسكنات يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي وليس من تلقاء المريض ونفسه، مشيرا إلى أن مرضي حساسية الصدر من أكثر الفئات التي تتأثر بالمسكنات وأنواع بعينها لذلك على المواطنين عن اللجوء الى المسكنات استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية واتباع التعلميات كاملة .

مخاطر الإسراف في استخدام المسكنات

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك مخاطر عند الإسراف في استخدام المسكنات ومنها تدهور وظائف الكلى، وعلى المواطنين إدراك خطورة الاستخدام العشوائي للأدوية والوصفات التي يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض، وعند كتابة أو وصف بروتوكول علاجي من قبل الطبيب على المريض الحصول عليه كاملة دون زيادة أو نقصان، لافتا الى أن كل حالة مرضية تختلف من حالة إلى أخرى وفقا للتشخيص.