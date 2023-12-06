تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم للمرة الثانية.. اعرف عيار 21 بكام

حققت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، انخفاضا كبيرا للمرة الثانية، إذ سجل عيار 21 نحو 2770 جنيها، مقابل 2790 جنيها في التعاملات الصباحية، إذ انخفض الجرام 20 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2026 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية نحو 3166 جنيها، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، انخفاضا مرتين خلال اليوم، ووصل إلى 2374 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1847 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها، ليسجل 22 ألفًا و160 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم، لتسجل الأوقية نحو 2026 دولارا.