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رئيس مدينة قوص يتفقد اللجان استعدادا للانتخابات الرئاسية

كتب:

رجب آدم
05:14 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مقرات اللجان

مقرات اللجان

 تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، وعبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، المدارس التجارية بنات والنصر الإعدادية بنات ومعركة التحرير وقوص الإعدادية بنين، والعويضات.

رافقه  خلال الجوله، هبه الفولي نائب رئيس المركز وعلي حزين مدير إدارة الخدمات المشرف على تجهيز المقرات الانتخابية، وشوقي عبدالسميع مدير إدارة المتابعة بمجلس مدينة قوص، والدكتور علي مبارك رئيس المتابعة وتقييم الأداء وهاني أنيس المسؤول الاعلامي بالإدارة التعليمية.

مقرات التصويت في الانتخابات بقوص

تابع الشعيني التجهيز النهائي للمدارس المخصصة كمقرات للتصويت، شدد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل فريق المتابعة بمجلس المدينة والإدارة التعليمية، والتنسيق المشترك للحفاظ على الجاهزية الحالية مع تواجد مدير المدرسة على مدار اليوم أثناء عملية الانتخابات، وتواصله مع العضو القضائي المشرف على اللجنة.

مقرات الانتخابات في قوص

ومن جانبه أشار عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، إلى أن جميع المقار الانتخابية التابعة للإدارة جاهزة لاستقبال الناخبين، وبالتواصل مع مجلس المدينة جرى إضاءة المقرات الانتخابية التابعة للإدارة والطرق المؤدية للجان وتوفير مقاعد وسرادقات بمدخل كل مدرسة بها لجنة انتخابية.

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