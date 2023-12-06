«الوطنية للانتخابات» تمنح المصريين بالخارج فرصة التصويت في الداخل بشروط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للمصريين الذين كانوا مقيمين بالخارج ولم يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج البلاد، أن يدلوا بأصواتهم في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم بمقر الهيئة.

وأوضح «بنداري»، أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من التصويت بالخارج، يمكنهم التصويت في مقر لجنة الوافدين، أو اللجنة المدرجة بها، وفقا لمقر إقامتهم في مصر.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهت من جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، حيث جرى تجهيز المقرات الانتخابية واللجان الفرعية التي ستجرى بها عملية الاقتراع.

ولفت إلى أن الهيئة أنشأت غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، وستكون هذه الغرفة مفتوحة طوال فترة الانتخابات، وستتابع العملية الانتخابية ساعة بساعة.